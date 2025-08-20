Otro convoy con 56 voluntarios para extinguir fuegos en Castilla y León

Publicado por AZU MARTÍNEZ Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Un convoy con un total de 56 efectivos y 21 vehículos salió ayer desde Torrefarrera para reforzar las labores de extinción en los grandes incendios que afectan a Castilla y León en el marco de la ola de fuegos de grandes dimensiones en el noroeste de España. La expedición, coordinada por los Agentes Rurales, cuenta con 47 miembros de las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF), 4 efectivos del Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) y 5 Rurales. Entre los vehículos desplazados hay 3 camiones de las ADF, 8 vehículos ligeros de intervención inmediata, una furgoneta logística, un camión y un vehículo pickup de los GEPIF. Los Rurales aportan 3 vehículos todoterreno de coordinación y una unidad de apoyo de comunicaciones. “Nos han convocado a petición del Centro Nacional de Emergencias, que trasladó la solicitud al Govern a través de Protección Civil. En un primer momento no sabíamos si iríamos a Castilla y León, Extremadura o Asturias, pero finalmente el operativo se dirige a Castilla y León”, explicó Eladi Flix, jefe del Área Bàsica del Segrià del cuerpo de Agentes Rurales y de la expedición. Estaba previsto que el convoy empezara a actuar ayer y se mantenga en la zona hasta el sábado, “siempre que la situación no empeore”, aclaró Flix. Las tareas asignadas serán de apoyo a la extinción de incendios y asistencia a la población civil, en coordinación con los mandos de la comunidad. Ramon Torrents, presidente de la Federación de ADF de Catalunya, destacó que mientras se desplazan no dejan descubiertos sus territorios de origen, ya que mantienen recursos propios para seguir atendiendo posibles emergencias. Este convoy se suma al de 55 bomberos que el lunes salieron desde Lleida para ayudar a sofocar el incendio forestal en Jarilla, Cáceres.

Mossos voluntarios

Asimismo, un grupo de mossos ha viajado a Galicia, entre ellos el leridano David Lijarcio, presidente del sindicato policial Uspac, que coordina la expedición con la asociación Copland.