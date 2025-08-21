El ayuntamiento reabre las piscinas de Balàfia

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ayuntamiento reabrió ayer por la mañana las pisicinas de Balàfia después de que el martes tuvieran que permanecer fuera de servicio al detectarse la presencia de excrementos en el agua. Todo apunta a que se trata de un nuevo caso de un reto viral que ya ha afectado a las piscinas de casi una decena de municipios de la demarcación en lo que va de verano. La alcaldesa accidental, Cristina Morón, manifestó el martes que la Guardia Urbana ha abierto una investigación para intentar identificar a los autores de los hechos, que habrían accedido de noche al recinto saltando una valla.

Hasta ahora, el municipio más afectado por este acto vandálico ha sido Tàrrega, que ha tenido que clausurar tres veces sus pisicinas municipales y ha implantado un servicio de vigilancia de seguridad para intentar evitar que se repita.