Las obras de la calle Hostal de La Bordeta empezarán en septiembre

Morón, técnicos y agentes de la Guardia Urbana explicaron las obras y afectaciones a los vecinos. - PAU PASCUAL

La Paeria prevé iniciar la primera semana de septiembre la pacificación de la calle Hostal de La Bordeta y su entorno. Con un plazo de cuatro meses, las obras “tendrán que estar acabadas antes del 31 de diciembre”, explicó ayer la alcaldesa accidental, Cristina Morón, que visitó la zona para explicar a los vecinos el proyecto y las afectaciones al tráfico que habrá. Acudieron una decena de personas que plantearon dudas, la mayoría respecto a la movilidad en torno al colegio El Carme y el geriátrico Llar Sant Jaume.

Mientras duren los trabajos se cortará el tráfico de vehículos en la calle Hostal de la Bordeta entre la calle Ignasi Bastús y la avenida de Flix, donde se elevará la calzada para que el tramo sea de plataforma única y se ampliarán las aceras. Así, pasará de dos a un carril de circulación y “se eliminarán cuatro plazas de parking que se reubicarán en la avenida Artesa y otra calle paralela”, explicó Morón.

También quedará interrumpido el paso en la avenida Flix en sentido hacia la avenida Artesa, entre la calle de les Roses y la avenida de Les Garrigues, donde también se ampliarán aceras. La calle Sant Jaume se cambiará de sentido temporalmente para facilitar itinerarios alternativos.

Asimismo, la línea de bus L7 tendrá que modificar su circulación, desviándose por el lado del canal y por la avenida Miquel Batllori hasta enlazar con el recorrido habitual a la altura de la plaza Sant Jordi. Se modificarán tres paradas (Canal, Sícoris y Avenida Artesa) que se trasladarán al nuevo recorrido.

Las obras también incluyen la semaforización del cruce de la avenida de Les Garrigues con las calles Palauet y Juneda.