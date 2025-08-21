Los Mossos detienen a dos ladrones escondidos en un almacén de material sanitario en Lleida

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres de 28 y 33 años como presuntos autores de un robo con fuerza en grado de tentativa en un establecimiento comercial de la calle Maragall de Lleida. La detención se produjo el miércoles 9 de julio de 2025, después de que un testigo alertara a la policía hacia las cuatro de la madrugada que dos individuos estaban forzando la puerta de un almacén de material y mobiliario sanitario.

Las patrullas desplazadas al lugar de los hechos comprobaron que los sospechosos habían roto el cristal de una puerta y los localizaron escondidos dentro del local. Los agentes procedieron inmediatamente a su detención al confirmar que no tenían ninguna vinculación con el establecimiento. Una vez trasladados a comisaría, los investigadores han podido establecer conexiones con otros delitos anteriores.

Concretamente, los agentes de la Unidad de Investigación han relacionado al detenido de 28 años con el hurto de un bolso de mano a finales de junio. Este incidente tuvo lugar en un bar musical de la calle Llitera de Lleida, y poco después el presunto ladrón utilizó fraudulentamente una tarjeta bancaria de la víctima para realizar varias compras de pequeño importe en establecimientos de la zona.

Historial delictivo de los detenidos

Las investigaciones policiales han permitido acusar formalmente al detenido de 28 años no sólo del robo con fuerza en grado de tentativa, sino también de un delito de hurto y de estafa con tarjeta bancaria por las acciones cometidas el año anterior. Hay que destacar que ambos detenidos cuentan con antecedentes policiales por hechos similares.

Finalmente, los dos hombres han pasado este jueves 10 de julio de 2025 a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida, donde tendrán que responder por los delitos que se los imputan.