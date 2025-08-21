Roban en el interior de un coche en la calle Doctor Combelles

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un vecino de Lleida denunció ayer que había sufrido un robo en el interior de su coche mientras se encontraba aparcado en la calle Doctor Combelles. Los ladrones rompieron dos ventanillas para poder acceder al interior y robar algunos objetos. La semana pasada, la Urbana detuvo a un hombre como presunto autor de robos con fuerza en nueve vehículos en la calle Albert Porqueras y su entorno, tras reforzar la vigilancia en la zona ante el repunte de casos.