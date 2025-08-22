El PP critica el mal estado de parques infantiles y pide mejoras

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La concejala del PP Marta Tristany denuncia el “mal estado de conservación de muchos parques infantiles de la ciudad” y reclama un pla integral de mejora de estos espacios públicos. Detalla que tienen juegos "desgastados u obsoletos, con una clara falta de mantenimiento que afecta directamente la seguridad y la calidad de la experiencia de juego de los niños, así como la tranquilidad de las familias". Afirma que también falta sombreado con árboles o pérgolas.