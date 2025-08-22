ERC denuncia árboles secos en la parte renaturalizada de Riu Ebre

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El grupo de ERC lamenta el mal estado de árboles plantados en la calle Riu Ebre durante las obras de renaturalización de este vial de Cappont, inaugurada en julio. “Tras el serial de la tala, solo falta que árboles plantados hace dos meses se estén muriendo”, afirma el edil Xavi Estrada. ERC pregunta también cuando finalizarán los trabajos de renaturalizacion de Fleming, que se iniciaron en diciembre de 2024 y ya deberían estar listos, ya que el plazo de ejecución era de siete meses.