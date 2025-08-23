La Paeria invita a la ciudadanía a participar en el nuevo planeamiento urbanístico de Lleida

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La Paeria de Lleida ha puesto en marcha un proceso participativo para recoger sugerencias ciudadanas sobre el nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), una herramienta clave para diseñar el futuro urbanístico de la ciudad. El documento apuesta por una Lleida más cohesionada, verde y sostenible, con espacios destinados a vivienda, industria y movilidad.

La ciudadanía puede presentar propuestas hasta el 3 de noviembre de 2025, tanto de manera telemática, a través de la Seu Electrónica de la Paeria, como presencialmente en el OMAC, el OGAT y las oficinas de barrio de la Bordeta, Sucs i Raimat. También se ha habilitado una Oficina Técnica del POUM en la quinta planta del edificio Pal·las para ofrecer información y atender consultas.

El plan prevé actuaciones como el traslado de la prisión fuera del núcleo urbano, la renovación de la Feria de Lleida, la creación de una Ciutat Esportiva en Els Mangraners y la revitalización del Centre Històric y la Mariola. También contempla la transformación de sectores industriales en residenciales, la ampliación de los Camps Elísis y la plantación de 80.000 árboles, con el horizonte de llegar a los 180.000 habitantes.

Este proceso forma parte del Programa de Participación Ciudadana y busca garantizar que el POUM sea fruto del diálogo y el consenso. Les aportaciones recibidas serán analizadas por el área de Urbanismo.