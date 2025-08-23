La UdL oferta una decena de ‘mini cursos’ oficiales para trabajadores

La Universitat de Lleida (UdL) oferta para el próximo curso una decena de microcredenciales, un nuevo modelo de formación de corta duración y adaptado a las necesidades del mercado laboral. Están dirigidos principalmente a personas que trabajan o están en transición profesional y les permite actualizarse, recalificarse o complementar estudios previos sin tener que cursar un grado a un máster completo, pero los alumnos obtendrán una certificación oficial, ya que están reconocidos de forma oficial por el sistema universitario.

En el catálogo con 158 de estas formaciones, que ofertan las universidades catalanes, figuran once de la UdL, la mayoría del ámbito sanitario y centradas en la formación para Urgencias. Comienzan entre septiembre y octubre y hay programadas tres ediciones de cada uno a lo largo del curso, puesto que solo duran entre dos y tres días y suponen entre 3 y 3,5 créditos. Son sobre ecografías urgentes en tres minutos, aplicación de ventilación mecánica no invasiva, manejo de urgencias oncológicas, atención al paciente anciano en urgencias y los procedimientos más habituales en esta unidad. Además, incluye otro que ya se hizo en abril relacionado con la enfermería. Se pueden consultar en gen.cat/microcredencials. No obstante, la web de la UdL también oferta de otros ámbitos no sanitarios. Uno que empieza en septiembre sobre especialización en accesibilidad digital (12 créditos y de 3 meses de duración) y tres que se inician en octubre de operario especializado en granjas de madres porcinas, otro de derecho corporativo agroalimentario (ambos de 3 créditos y un mes) y otro de imagen digital como estrategia (1 crédito y tres días).

La conselleria tiene como objetivo emitir 9.469 microcredenciales entre todas las universidades antes de junio de 2026.