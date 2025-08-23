Restricciones de tráfico por obras en la LL-11

El acceso a la LL-11 desde la avenida de les Garrigues. - GOOGLE MAPS

La Paeria efectuará el lunes y el martes trabajos de reparación del pavimento de la carretera LL-11, para mejorar la seguridad viaria. Están previstos en el tratmo entre el acceso a la avenida de les Garrigues y la rotonda de la avenida Estudi General, y afectará solo a un carril.

Las obras incluyen fresado y reposición del aglomerado, que está en mal estado. Comenzarán a primera hora del lunes, durarán toda la jornada y comportarán restricciones de tráfico. Así, en el tramo afectado se restringirá la circulacion de dos a un carril y quedará cortado el acceso a la LL-11 desde la avenida de Les Garrigues en sentido Estudi General y el cruce de la LL-11 con la calle Riu Ebre.

El martes se repintará la señalización horizontal y solo habrá limitaciones puntuales de tráfico. El cruce con Riu Ebre estará operativo.