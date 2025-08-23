Tres detenidos por robar en coches en Lleida y Mollerussa

Publicado por Sergi Caufapé Creado: Actualizado:

Tres personas han sido detenidas en las últimas horas en Lleida y Mollerussa acusadas de cometer robos en el interior de vehículos estacionados. El jueves, un hombre de 38 años fue detenido por la Guardia Urbana en la avenida Balmes, en la Zona Alta de la capital, acusado de haber robado el día anterior en un turismo que estaba aparcado en el Passeig de Ronda.

Mientras, los Mossos y la Policía Local de Mollerussa detuvieron el mismo día a dos hombres, de 20 y 35 años, como presuntos responsables de cuatro robos con fuerza en el interior de vehículos. Los hechos ocurrieron alrededor de las 3.00 horas, cuando se recibió un aviso alertando de que varios individuos estaban manipulando coches en un aparcamiento al aire libre de la calle Indústria. Se desplazaron al lugar patrullas de ambas policías, que localizaron a dos sospechosos cuya descripción coincidía con la facilitada. Los hombres portaban herramientas habituales en este tipo de delitos, como tenazas, destornilladores y llaves inglesas. Tras comprobar que cuatro vehículos habían sido forzados, los agentes procedieron a su detención como presuntos autores de los robos. La investigación sigue abierta y no se descarta que pueda haber más detenciones. Los arrestados, uno con antecedentes, pasaron a disposición judicial ante el juzgado de guardia de Lleida.