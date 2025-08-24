Los productores de Alguaire empiezan la campaña del higo con buenas previsiones a pesar de los costes elevados

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Los productores de Alguaire, en la comarca del Segrià, han dado el tiro de salida a la campaña del higo con la previsión de alcanzar una calidad y producción “óptimas”, según el campesino de Cal Taruk BioFruit, Josep Maria Agustí. La recolección, que se ha retrasado casi una semana a causa de las lluvias de primavera y las olas de calor, presenta este año un fruto de calibre más reducido, especialmente en la variedad Coll de Dama, la más tradicional en la zona. Sin embargo, las fincas y almacenes ya trabajan a pleno rendimiento y se espera recoger unos 4 millones de kilos hasta finales de noviembre.

En los últimos años, el higo ha dejado de ser un producto exclusivo para convertirse en un alimento de consumo cotidiano, con más presencia en los lineales de supermercados de todo el Estado, además de la exportación habitual en mercados europeos. “Su presencia en el supermercado ha hecho aumentar mucho la demanda. Ya no es un fruto limitado, sino un alimento del día a día”, ha destacado Agustí. Este incremento de visibilidad ha consolidado el higo como un cultivo con peso creciente en las comarcas de Lleida.

A pesar de las buenas previsiones de calidad y demanda, el sector afronta dificultades económicas. Según Agustí, los precios “van a la baja” mientras los costes de producción se han incrementado hasta un 50%. El agricultor denuncia el alto coste de mano de obra y la burocracia asociada a la gestión de producto, que encarecen el proceso “en detrimento del productor”. Con todo, la campaña se alargará hasta la llegada de las primeras heladas, a finales de noviembre, y se confía que la comercialización permita mantener el dinamismo de un cultivo cada vez más valorado.