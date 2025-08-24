«Si todo el mundo usara el preservativo no habría este tipo de patologías»

La doctora Montse Torra, en su consulta en el CAP de Ponts. - ICS

¿A qué se debe este aumento de la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual?

Hemos mejorado los métodos de detección pero también hay más conductas de riesgo, como no usar el preservativo, que se da en la población de manera general. Esto hace que haya más casos de ITS con las consecuencias que esto conlleva.

¿Qué consecuencias?

La clamidia es la más habitual y la que está aumentando más y, en muchos casos es asintomática, por lo que no tratada, puede generar problemas de infertilidad. También si se dan casos de repetición.

Sin síntomas, ¿pueden ser no detectadas?

Sí, esto hace que haya un infradiagnóstico, por lo que el aumento de la incidencia podría ser mucho mayor.

¿Cómo se pueden prevenir?

Si todo el mundo lo utilizara el preservativo, no habría estas enfermedades. La gente no es consciente de los riesgos que supone tener relaciones sexuales sin protección. Y ya se han hecho estudios, por ejemplo en los institutos, que demuestran que no se usa el preservativo. Por ello son importantes las campañas para incentivarlo y que la población conozca las consecuencias de las enfermedades de transmisión sexual.

¿Hay estigma?

Sí, a la gente le da vergüenza, lo que hace que no acudan a su consulta habitual, cuando en la Atención Primaria podríamos tratar el 90% de los casos. Tenemos un papel esencial en este ámbito porque es muy importante, en caso de infección, hacer un estudio de contactos para evitar que se extienda.

¿Qué otras medidas preventivas se hacen?

Por ejemplo, en los CAP de Onze de Setembre, Tàrrega, Mollerussa o Balaguer se hacen las consultas Tarda Jove, dirigidas a personas de entre 15 y 25 años que tengan dudas sobre sexualidad o enfermedades de transmisición sexual. También hago cada miércoles una consulta virtual con otros compañeros para resolver cuestiones.