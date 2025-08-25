Nuevo apuñalamiento en Lleida, con un herido en el tórax

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Un hombre de 25 años ha resultado herido por arma blanca este lunes en la calle Ramon Llull. Según los Mossos d'Esquadra, la agresión se ha producido a las 12.20 horas por causas que aún se están investigando y la víctima ha sido evacuada por el SEM al hospital Arnau de Vilanova con una herida en el tórax.

El apuñalamiento de este lunes se suma a las dos agresiones de la madrugada del domingo en la ciudad con una diferencia de apenas unas horas. Según los Mossos d'Esquadra, sobre las siete de la mañana, un joven hondureño de 22 años recibía tres cuchilladas tras ser atacado por un grupo de más de diez personas en las inmediaciones de un local de ocio de la carretera N-230. Los agresores se dieron a la fuga. La reyerta se produjo junto a la carretera, fuera del local.

La víctima fue trasladada al hospital Arnau de Vilanova, en cuya UCI quedó ingresado en observación, aunque su vida no corría peligro.

Esa misma madrugada, otra persona sufría heridas de arma blanca tras ser objeto de un robo con violencia en el que el atracador le pinchó con un cuchillo. Según explicaron fuentes policiales, el atraco con arma blanca, una sirla en el argot delincuencial, ocurrió en la calle Boters, en Casco Antiguo.