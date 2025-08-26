Cuarto apuñalado en Lleida en tres días: un hombre de 71 años agrede a un joven

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La ciudad de Lleida sumó anoche el cuarto ataque con arma blanca en los últimos tres días, el segundo que se produjo el lunes. En este último caso, según han explicado los Mossos d'Esquadra, un hombre de 71 años apuñaló a un joven de 24 en la avenida València, a la altura del número 25. Los Mossos recibieron el aviso a las 11.45 horas y detuvieron al presunto agresor, a quien, al registrarlo, encontraron el móvil de la víctima. Por este motivo, aparte de un delito de lesiones, se le imputa un robo con violencia. El herido fue trasladado por el SEM al hospital Arnau de Vilanova de Lleida. La vida del joven no corría peligro aunque perdió mucha sangre, según fuentes sanitarias.

Hay que recordar que un joven de 25 años resultó herido este lunes al mediodía al ser apuñalado en la calle Ramon Llull. Según confirmaron fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar hacia las 12.20 horas en plena vía pública. Por causas que se desconocen y se investigan, un individuo apuñaló a otro en el tórax. Hasta el lugar se activaron varias patrullas policiales, así como una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que evacuó el herido en estado grave al hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Los Mossos d'Esquadra abrieron una investigación para localizar al agresor.

La policía catalana arrestó el domingo a dos hermanos, de 18 y 15 años, como presuntos autores del robo con violencia que tuvo lugar en el Barri Antic. Se trata de una joven de 18 años y de su hermano, de 15. Este último acudió junto a su madre a la comisaría tras el arresto de la hermana en su vivienda. Fuentes policiales señalaron que la agresión tuvo lugar sobre las 7.00 horas en la calle Múrcia, cuando la víctima acababa de aparcar su vehículo y dos personas se acercaron para arrebatarle su teléfono móvil. Durante el forcejeo, lo hirieron con un arma blanca en la cara. Una hora después, los agentes arrestaron a la joven y, poco después, a su hermano, tras presentarse en comisaría junto a su madre.

Asimismo, ayer continuaba abierta la investigación para localizar al autor o autores del apuñalamiento de un joven de 22 años junto a un local de ocio de la carretera N-230. Los agentes cuentan con las grabaciones de las cámaras de seguridad y las declaraciones de varios testigos sobre los hechos. La reyerta se produjo la madrugada del domingo junto a la carretera, fuera del local. La víctima, que recibió tres puñaladas, fue evacuada al Arnau de Vilanova, donde ingresó en la UCI. En la reyerta habría implicadas una decena de personas.

Al respecto, el alcalde accidental, Carlos Enjuanes, señaló ayer que “si bien las investigaciones conducen a las detenciones, pedimos a los órganos judiciales que actúen con contundencia”. A lo que añadió que “en Lleida, quien la hace, la paga, y no permitimos que nadie altere la convivencia en la ciudad”.

La Paeria anuncia que se personará como acusación particular

La Paeria se personará como acusación particular en los casos de agresión con arma blanca en la ciudad, tras las detenciones en el Barri Antic. El alcalde accidental, Carlos Enjuanes, que consideró los hechos “inaceptables”, lo justificó porque “no puede ser que situaciones que mayoritariamente se producen entre miembros de un mismo entorno grupal impacten directamente contra la opinión pública y la percepción de seguridad que tiene la ciudadanía”. Enjuanes señaló que “confiamos en que las investigaciones abiertas darán pronto sus frutos”. El gobierno municipal de la Paeria se reunirá hoy con el comisario de los Mossos en Ponent y mañana también lo hará con los responsables de la Federació d'Hostaleria para valorar las incidencias entorno a los locales de ocio nocturno.