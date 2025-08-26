Hospitalizado un joven tras ser apuñalado en la calle Ramon Llull de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un joven de 25 años resultó herido ayer al mediodía tras ser apuñalado en la calle Ramon Llull. Según confirmaron fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar sobre las 12.20 horas en plena vía pública. Por causas que se desconocen y se investigan, un individuo apuñaló a otro en el tórax. Hasta el lugar se activaron varias patrullas policiales, así como una ambulancia del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que evacuó al herido en estado grave al hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Los Mossos d'Esquadra abrieron una investigación para localizar al agresor.

Por otra parte, la Policía catalana arrestó el domingo a dos hermanos, de 18 y 15 años, como presuntos autores del robo con violencia que tuvo lugar en el Barri Antic. Se trata de una joven de 18 años y de su hermano, de 15. Este último acudió junto a su madre a la comisaría tras el arresto de la hermana en su vivienda. Fuentes policiales señalaron que la agresión tuvo lugar sobre las 7.00 horas en la calle Múrcia, cuando la víctima acababa de aparcar su vehículo y dos personas se acercaron para arrebatarle su teléfono móvil. Durante el forcejeo, lo hirieron con un arma blanca en la cara. Una hora después, los agentes arrestaron a la joven y, poco después, a su hermano, tras presentarse en comisaría junto a su madre.

Asimismo, ayer continuaba abierta la investigación para localizar al autor o autores del apuñalamiento de un joven de 22 años junto a un local de ocio de la carretera N-230. Los agentes cuentan con las grabaciones de las cámaras de seguridad y las declaraciones de varios testigos sobre los hechos. La reyerta se produjo la madrugada del domingo junto a la carretera, fuera del local. La víctima, que recibió tres puñaladas, fue evacuada al Arnau de Vilanova, donde ingresó en la UCI. En la reyerta habría implicadas una decena de personas.

Al respecto, el alcalde accidental, Carlos Enjuanes, señaló ayer que “si bien las investigaciones conducen a las detenciones, pedimos a los órganos judiciales que actúen con contundencia”. A lo que añadió que “en Lleida, quien la hace, la paga, y no permitimos que nadie altere la convivencia en la ciudad”.

La Paeria anuncia que se personará como acusación particular

La Paeria se personará como acusación particular en los casos de agresión con arma blanca en la ciudad, tras las detenciones en el Barri Antic. El alcalde accidental, Carlos Enjuanes, que consideró los hechos “inaceptables”, lo justificó porque “no puede ser que situaciones que mayoritariamente se producen entre miembros de un mismo entorno grupal impacten directamente contra la opinión pública y la percepción de seguridad que tiene la ciudadanía”. Enjuanes señaló que “confiamos en que las investigaciones abiertas darán pronto sus frutos”. El gobierno municipal de la Paeria se reunirá hoy con el comisario de los Mossos en Ponent y mañana también lo hará con los responsables de la Federació d'Hostaleria para valorar las incidencias entorno a los locales de ocio nocturno.