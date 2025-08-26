Los Mossos sitúan los cuatro apuñalamientos en dos días en Lleida como hechos puntuales entre personas "de un entorno conocido"

Publicado por redacció / ACN Creado: Actualizado:

La ciudad de Lleida ha registrado entre el domingo y lunes cuatro agresiones con arma blanca que han dejado a cuatro personas heridas y que se han saldado, de momento, con tres detenciones. La concentración de casos en 48 horas se ha abordado en una reunión este martes al mediodía entre representantes de la Paeria y de la cúpula de los Mossos a Ponent, los cuales han admitido su "sorpresa" por el repunte de unos hechos delictivos que "no son habituales" durante el año en la ciudad, donde este verano se ha constatado un descenso del número de delitos del 7%. El jefe de la ABP de los Mossos en el Segrià, el inspector Xavier Ribelles, ha lanzado "un mensaje de tranquilidad absoluta" y ha detallado que se trata de "agresiones entre personas de entornos conocidos".

Por su parte, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha tildado los hechos "de inaceptables" y ha lamentado que "ensucien una buena trayectoria a escala estadística anual". El concejal jefe ha defendido que "hay que avanzar en garantizar el orden público las 24 horas" y ha afirmado que serán "perseverantes" al combatir la tenencia de armas en la calle.

Además, Larrosa ha reiterado que la Paeria se personará como acusación particular en aquellos casos que "afecten a la imagen y la percepción de la seguridad en Lleida". El alcalde también ha defendido que serán contundentes, bajo la premisa que "quien la hace, la paga," y ha apostado por avanzar en la concienciación ciudadana y la mediación.

El concejal jefe ha explicado que se ha puesto en contacto con la consellera de Interior, Núria Parlon. Este miércoles el gobierno se reunirá con la Federación de Hostelería de Lleida para abordar el control de las armas blancas en los entornos de ocio nocturno y la próxima semana convocará un encuentro con agentes sociales, cívicos y de diversidad cultural de la ciudad para abordar la convivencia.

Así lo ha señalado el teniente de alcalde y alcalde accidental, Carlos Enjuanes, que ha manifestado la petición de "más contundencia judicial". Enjuanes también ha explicado que Guardia Urbana y Mossos mantendrán "puestos de control especiales" en zonas conflictivas, también en el marco del Plan Daga contra las armas blancas. A la reunión también han asistido el comisario de los Mossos en la Región Policial de Ponent, Josep Codina, y el jefe de la Guardia Urbana de Lleida, Josep Mallada.

Cuatro agresiones con arma blanca en dos días

La última agresión se ha producido este lunes por la noche en un bar de la avenida de Valencia en el barrio de Cappont, a raíz de una discusión por un teléfono móvil. Un hombre de 71 años ha agredido a otro de 24 con una navaja y le ha producido un corte en la cabeza. A la víctima la han evacuado al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida y el presunto agresor ha quedado detenido. Según Ribelles, los investigadores están analizando si la discusión se desencadenó a raíz de un robo violento del teléfono móvil.

Hacia las 12.20 de este lunes un hombre de 25 años fue agredido en el tórax con un arma blanca en la calle Ramon Llull y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) lo trasladó herido grave al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Según Ribelles, la agresión se desencadenó a raíz de un conflicto por la ocupación de un piso de la zona y hay imágenes grabadas de la agresión que la policía está analizando con el fin de detener al autor de los hechos.

Los dos primeros episodios se produjeron la madrugada del domingo, con poco rato de diferencia. En una de ellas un hombre de 22 años recibió varias cuchilladas cerca de un local de ocio situado en la carretera N-230 en el marco de una pelea entre dos grupos, con una decena de personas implicadas. El inspector de los Mossos ha detallado que ya tienen identificado a uno de los presuntos autores de la agresión, que es menor de edad.

En el otro hecho ocurrida la madrugada del domingo en la calle Murcia, en el Centro Histórico, se produjo un robo con violencia e intimidación de un móvil que desencadenó en una discusión entre las personas implicadas. Según Ribelles, una de las personas sacó una navaja y produjo una herida en la cara a la víctima. Los Mossos detuvieron por estos hechos a una chica de 18 años y su hermano, que tiene 15.