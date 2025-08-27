El número de hipotecas crece un 9,45% en Lleida en junio

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El número de hipotecas sobre viviendas en Catalunya se disparó un 32,2% en junio respecto del año pasado, hasta las 7.154 firmas en Catalunya. Se trata de la mejor cifra en este mes desde el 2010, es decir, de los últimos quince años –entonces se registraron 8.390–, según los datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el acumulado en el primer semestre, el total asciende hasta los 42.135 préstamos, un 23,8% más que en 2024. Con respecto al capital prestado durante junio, subió hasta los 1.303,5 millones de euros, un 45% anual más; de manera que el préstamo medio se situó en los 182.212 euros.

En Lleida el número de hipotecas creció el 9,45%, con 301 préstamos. En el conjunto de Catalunya, de los 7.154 préstamos que hubo, 5.144 fueron en Barcelona, 872 en Girona y 837 en Tarragona, aparte de los trescientos de Lleida. Si se compara con los registros de hace un año, resalta el crecimiento de las comarcas gerundenses, donde las hipotecas sobre viviendas se han disparado un 80%; y en Tarragona, donde lo han hecho un 50%.

En relación con los importes, durante junio en Barcelona los préstamos fueron de 197.734 euros; en Girona de 157.837 euros; en Lleida de 140.764 euros y en Tarragona de 127.121 euros.

Con respecto al importe medio, en el Estado durante junio se situó en los 168.363 euros, por debajo del dato catalán. El tipo de interés medio de los nuevos préstamos fue del 2,99%, inferior al año pasado (3,25%), pero ligeramente por encima de mayo (2,91%). Un 72% de los préstamos fueron a tipo fijo y un 28% a tipo variable y el plazo medio fue de 25 años.

Si se observa el conjunto de las comunidades autónomas, resalta que en cifras absolutas, Catalunya fue la que registró más hipotecas sobre viviendas, sólo por detrás de Andalucía (8.135) y seguimiento de la Comunidad de Madrid (6.632).

Préstamos al alza

Los datos que ha publicado este miércoles el INE constatan que el primer semestre del año ha cerrado con la firma de hipotecas al alza. En todos los meses la firma ha aumentado respecto del año anterior, en un momento en que los precios del alquiler se encuentran en máximos.