Restablecida la circulación de trenes de alta velocidad entre Barcelona y Madrid una vez extinguido un fuego próximo a las vías

La circulación de trenes de alta velocidad ha quedado restablecida este miércoles por la tarde una vez extinguido el incendio próximo a las vías en que se ha declarado entre la estación de Guadalajara-Yebes, a unos 50 kilómetros de Madrid, y la localidad de Brihuega, en Castilla la-Manxa. El fuego ha obligado a cortar al servicio y ha afectado, según ha informado Adif, a 16 trenes. Algunos han quedado parados en diferentes puntos y otros no han podido ni salir. Dos convoyes han tenido que hacer marcha atrás hasta la población de Brihuega.

Renfe ha informado de que el tren que había salido de Barcelona a las 14.00 hacia Madrid ha quedado parado en Ariza. El de las 15.00, de mismo trayecto, se esperaba en Calatayud. Además, un tren que tenía que salir a las 16.27 desde Madrid hasta Figueres no ha llegado a salir.

Un convoy que ha salido a las 15.17 desde Barcelona hacia Sevilla ha quedado parado en Zaragoza, y un AVLO que tenía que partir de Madrid a las 17.27 hacia Barcelona no ha llegado a salir. Todos estos convoyes han reanudado la marcha una vez sofocado el incendio.