El Mercat de les Rebaixes prosigue hoy por la lluvia

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La 27 edición del Mercat de les Rebaixes del Eix Comercial se amplía un día más y terminará hoy. Estaba previsto que ayer fuera el tercer y último día en que los comerciantes sacan las paradas delante de sus establecimientos para rematar la campaña de verano con descuentos de hasta el 70%, pero la federación de comerciantes decidió prolongarlo un día a causa de las lluvias de ayer y el lunes.

En la presente edición del Mercat participan una treintena de comercios. La mayoría son de las mismas calles del Eix, pero también se unen negocios de otros barrios y municipios de la comarca. De hecho, estos explican que la iniciativa les ayuda mucho a darse a conocer.

El vicepresidente de los comerciantes del Eix, Eduard Agudo, explicó que el Mercat suele ser el reclamo para que muchas personas se animen a entrar en las tiendas.