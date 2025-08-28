Una inspección en un bar de Lleida se salda con un detenido y actas por drogas y faltar al respecto a los agentes

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles por la tarde en Lleida a un joven de 18 años por una orden pendiente de detención emitida por la Unidad de Investigación del área policial del Segrià como presunto autor de un delito de robo con violencia y lesiones. El arresto se produjo en el marco de una inspección en un bar situado en una esquina de la calle Boters, en el Centro Histórico.

Los mossos identificaron, en el entorno y en el interior del establecimiento, a una veintena de personas con el objetivo de detectar sustancias estupefacientes, tenencia de armas prohibidas o requerimientos judiciales pendientes.

Según explica la policía, uno de ellos quedó detenido ya que tenía en vigor una orden de detención pendiente emitida desde la Unidad de Investigación de Lleida como presunto autor de un robo violento ocurrido el pasado 20 de julio. En la calle Canyeret, cerca de las 4 de la madrugada, habría asaltado a otro hombre armado con una barra de hierro robándole el teléfono y dinero.

En el transcurso de la actuación también levantaron cinco actas: cuatro por tenencia de sustancias estupefacientes y una por falta de respeto a los agentes de la autoridad. Finalmente también cumplimentaron cuatro requerimientos judiciales de averiguación de domicilio y tres a más de citación judicial.