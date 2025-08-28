Libre con cargos el detenido por apuñalar a un joven en Cappont

El Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Lleida decretó ayer la libertad provisional con cargos para el hombre de 71 años detenido la noche del lunes por presuntamente apuñalar a un joven durante una discusión en Cappont. Fuentes judiciales señalaron a este diario que la causa está abierta por los delitos de lesiones y robo con violencia. Entretanto, los Mossos mantienen las investigaciones abiertas para localizar a los autores de las agresiones con arma blanca ocurridas el domingo en el exterior de un local de ocio nocturno en la N-230 y el lunes al mediodía, en la calle Ramon Llull, con un joven apuñalado en el tórax. En el primer caso, uno de los autores, un menor de edad, estaría identificado, y en el otro, se analizan las imágenes de la agresión así como testimonios de la misma. Tras una reunión con la Paeria el martes, los Mossos informaron de que la agresión en Cappont, en la avenida València, podría haberse originado por un teléfono móvil. En la de Ramon Llull, se investiga si estaría relacionada con la ocupación de un piso en la zona.

Entretanto, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, se reunió ayer con el secretario general de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona, y con el intendente jefe de la Guardia Urbana, Josep Mallada, para acordar medidas para garantizar la seguridad y la movilidad nocturna en las zonas de ocio de Lleida. El alcalde planteó entre las diferentes acciones garantizar la movilidad nocturna y segura pensando en los taxistas y la puesta en marcha de una nueva línea de autobús nocturna. También planteó la necesidad de seguir avanzando en un nuevo modelo de comunicación interna entre los responsables de vigilancia de los locales y los cuerpos de seguridad. Durante la reunión, Larrosa propuso intensificar los controles de metales en los accesos de los locales para evitar que se introduzcan armas blancas. Unas medidas que, según dijo Larrosa, quedarán recogidas en un protocolo de actuación que firmarán todas las partes. Además, insistió en que actuará “con contundencia” a la hora de aplicar las ordenanzas municipales que prohiben hacer botellón en los espacios públicos.