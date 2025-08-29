Un agente de los Mossos fuera de servicio detiene a un hombre que acababa de robar en una tienda de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado miércoles en Lleida a un hombre de 39 años como presunto autor de un robo con violencia, atentado contra los agentes de la autoridad y lesiones leves.

Los hechos sucedieron alrededor de las 16.30 horas cuando un agente fuera de servicio detectó a un individuo que accedía a la tienda en actitud vigilante. En el momento que el ladrón vio que los trabajadores no lo vigilaban cogió unas botellas de colonia y huyó del establecimiento. El agente salió detrás de él y lo interceptó, identificándose como policía, y se inició un forcejeo en el que el hombre agredió al policía.

Finalmente, con la ayuda de una dotación policial, se procedió a la detención y a entregar los objetos sustraídos a su propietario.