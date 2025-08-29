Arrestado por robar a un hombre con una barra de hierro en el Barri Antic

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el miércoles a un joven de 18 años por presuntamente robar a un hombre armado con una barra de hierro en la calle Canyeret. La detención se llevó a cabo a las 18.30 horas cuando agentes del ARRO hicieron un dispositivo, enmarcado en la ley 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, en un bar en la calle Boters. Los mossos identificaron, en los alrededores y el interior del establecimiento, a una veintena de personas con el objetivo de detectar sustancias estupefacientes, tenencia de armas prohibidas o requerimientos judiciales pendientes.

Una de estas personas quedó detenida al tener en vigor una orden de arresto pendiente emitida desde la Unidad de Investigación de Lleida como presunto autor de un robo violento ocurrido el pasado 20 de julio. Los hechos tuvieron lugar en la calle Canyeret, casi a las cuatro de la madrugada, cuando habría asaltado a otro hombre armado con una barra de hierro para robarle el teléfono móvil y dinero.

Asimismo, durante la actuación del miércoles, se levantaron cinco actas: cuatro por tenencia de drogas y una por falta de respeto a los agentes de la autoridad. Finalmente también se complimentaron cuatro requerimientos judiciales de averiguación de domicilio y tres más de citación judicial.

Entre mayo y junio, los Mossos, con la colaboración de las policías locales, identificaron a unas 600 personas con 1.700 antecedentes y detuvieron a siete personas en las comarcas de Lleida en el marco del plan Kanpai contra la multirreincidencia. En la demarcación trascendieron dispositivos en la capital del Segrià, Tàrrega y La Seu d’Urgell.