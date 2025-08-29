La vacunación contra la gripe y la covid arrancará el 22 de septiembre

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Salud iniciará la vacunación contra la la gripe y la covid-19 el 22 de septiembre en las residencias geriátricas, a los mayores de 80 años, a las embarazadas y, como novedad, a los menores de cinco años, aunque en este caso solo de gripe, así como al personal sanitario y sociosanitario. El 13 de octubre, se abrirá al resto de grupos para los que se recomienda la inmunización, básicamente para mayores de 60 años y personas con condiciones de riesgo. Salud recordó que el 75% de los ingresados en la UCI por gripe la temporada pasada no estaban vacunados.

Catalunya ha decidido mantener la indicación de vacunar a los mayores de 60 años tanto de gripe como de covid, pese a que las pautas del ministerio de Sanidad eleva a los 70 años la que inmuniza contra el coronavirus. “Sigue estando indicada a los mayores de 60 por la carga de enfermedad que observammos en este grupo de edad”, afirmó el secretario de Salud Pública, Esteve Fernández. Así, se podrán seguir recibiendo los dos pinchazos el mismo día.

“Queremos aumentar la cobertura vacunal e intentar que el impacto de las infecciones respiratorias agudas, sobre todo de la gripe y la covid-19, sea el menor posible”, subrayó Fernández. El objetivo es que las personas de riesgo estén vacunadas antes de diciembre, cuando los contagios suelen aumentar de manera notable, aunque como en cada campaña habrá vacunas disponibles durante toda la temporada epidemiológica.

El secretario de Salud Pública añadió que quieren potenciar con “acciones específicas” la vacunación entre los profesionales sanitario y cree que en las recomendaciones estatales “ha quedado un poco diluida”. La temporada pasada, solo se inmunizaron contra la gripe el 25,3% de este colectivo y un 25,4% en la anterior.

En global, la tasa de vacunación de la gripe en la región sanitaria de Lleida fue de un 40,87%, la segunda más elevada después de la de Barcelona (40,94%). La de niños de hasta 5 años fue del 42%, en los mayores de 60 años alcanzó un 49% y en los de 80, un 72%. En el Alt Pirineu i Aran, los índices fueron del 43% en niños (el mayor de Catalunya), el 47% en el colectivo de más de 60 años y el 69% entre los de más de 80.