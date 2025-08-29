Obras de la MAT dañan tuberías de l’Horta

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La asociación de vecinos de las partidas de Grealó y Quatre Pilans denunció haber sufrido cortes de agua de varias horas ayer y el martes a causa de las obras de la nueva línea eléctrica entre Alcarràs y Mangraners.

“Los operarios trabajan muy cerca de las tuberías y ya han causado dos reventones, pese a que el ayuntamiento les facilitó planos de su ubicación y Solaria encargó un estudio con máquinas especializadas para comprobar por dónde pasan las tuberías”, explicó el presidente de la junta vecinal, David Poca.

Los vecinos explican que Aigües de Lleida solucionó la fuga y restableció el servicio en el momento que los operarios sanearon la zona, la vaciaron de agua y pusieron gravilla. “El primer día resultamos afectadas unas 40 torres de l’Horta que estuvimos sin agua durante más de siete horas, y ayer también estuvimos sin suministro durante varias horas”, lamentó Poca.