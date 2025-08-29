Renfe sustituye los Avlo con parada en Lleida por AVE

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Renfe sustituirá a partir del 8 de septiembre los trenes Avlo que circulan en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona por servicios de AVE, con las mismas frecuencias y horarios y “precios competitivos”, aseguró, aunque no precisó cuáles serán las nuevas tarifas. Esta reorganización se produce tras la decisión de la compañía de retirar los Avlo S106 de este corredor. Son los que estrenó en mayo del año pasado, con unas 144 plazas más que los AVE al contar con filas más estrechas de tres asientos. Renfe indica que “el AVE se adapta mejor a las características del trayecto y a las necesidades del perfil del viajero corporativo, frecuente en este corredor, ya que supone una mejora en confort gracias a asientos más amplios”. No obstante, a finales de julio reorganizó los trayectos de los Avlo tras identificar una fisura en un bastidor.

Hasta ahora, Renfe ofrecía en Lleida tres frecuencias diarias de Avlo con destino a Barcelona (con salidas a las 17.35, 19.35 y 21.46 horas) y otras tres en sentido a Madrid (con salidas a las 10.54, 12.59 y 20.59 horas). Ahora pasarán a ser AVE. Los clientes que hayan adquirido billetes de Avlo para después del 7 de septiembre serán reubicados en los nuevos servicios con las mismas condiciones. En caso de haber sido adquirido, se retornará el complemento de selección de asiento en estos Avlo.