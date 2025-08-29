Susto en la Fundació Vallpalou de Lleida por un pequeño incendio
El fuego se ha declarado en un almacén y no ha afectado al resto de instalaciones de este centro de arte
Hasta seis dotaciones de los Bombers de la Generalitat han trabajado este viernes al mediodía en un incendio que ha afectado a un pequeño almacén de la Fundació Vallpalou de Lleida, en la calle Roger de Llúria. Los Bombers han dado por extinguido el incendio a las 12.22 h. Ninguna persona ha resultado herida y el fuego no ha afectado al resto de instalaciones de este centro de promoción del arte contemporáneo.