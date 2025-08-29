SEGRE

Susto en la Fundació Vallpalou de Lleida por un pequeño incendio

El fuego se ha declarado en un almacén y no ha afectado al resto de instalaciones de este centro de arte

Incendi a la Fundació Vallpalou de Lleida.
Hasta seis dotaciones de los Bombers de la Generalitat han trabajado este viernes al mediodía en un incendio que ha afectado a un pequeño almacén de la Fundació Vallpalou de Lleida, en la calle Roger de Llúria. Los Bombers han dado por extinguido el incendio a las 12.22 h. Ninguna persona ha resultado herida y el fuego no ha afectado al resto de instalaciones de este centro de promoción del arte contemporáneo.

