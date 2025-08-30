Detienen a cuatro personas por varios robos en segundas residencias del Urgell y la Segarra

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el miércoles pasado a dos hombres y dos mujeres, de entre 29 y 39 años, como presuntos autores de cuatro robos con fuerza en domicilios de las comarcas del Urgell y la Segarra. Los hechos se produjeron entre finales de abril y el mes de julio, en dos casas de Ciutadilla y dos más de Sant Ramon, todas ellas segundas residencias.

Según la policía, los ladrones accedían a las viviendas y se llevaban objetos de valor. En uno de los casos, además de piezas de coleccionismo como monedas, sellos y juguetes, también sustrajeron un vehículo.

La investigación dio un paso decisivo cuando una de las víctimas detectó algunos de los juguetes sustraídos puestos en venta a través de una aplicación de compraventa de segunda mano. El análisis del perfil del usuario permitió en los agentes obtener datos de contacto, una cuenta bancaria y la identidad de los sospechosos, que residían en Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès).

Les diligencias policiales confirmaron que estas personas coincidían con las imágenes recogidas en torno a los robos, hecho que descartó que se tratara sólo de receptores de los objetos sustraídos.

En el cacheo de los domicilios de los investigados, los Mossos localizaron numerosos artículos de colección robados: monedas, sellos, etiquetas de puros, figuritas, juegos de construcción, videojuegos y discos DVD, entre otros. Posteriormente, una parte de estos objetos fue devuelta a sus legítimos propietarios.

Los dos hombres detenidos acumulaban antecedentes por delitos contra el patrimonio. Los cuatro pasaron el viernes a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Cervera. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones.