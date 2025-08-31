Piden a la ACA abrir el tramo bloqueado del Camí del Riu

Imagen de ayer del punto en el que el paso por el Camí del Riu está bloqueado con troncos. - GERARD HOYAS

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El alcalde, Fèlix Larrosa, ha reclamado de nuevo a la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) la retirada de la barrera de troncos que obstaculizan un tramo del Camí del Riu a su paso por la Mitjana o que, en caso contrario, permita al ayuntamiento que actúe directamente para abrir el paso. El sendero lleva bloqueado desde 2021 por un conflicto con la propiedad del terreno y el año pasado un centenar de personas se concentraron en la zona para pedir su reapertura.

La Paeria pide a la ACA que ejecute su resolución de febrero de 2024 en la que requería a la propiedad de una finca situada a la salida del parque que retirara el material que impide el paso de peatones y ciclistas, sin respetar la servitud de paso que establece la ley.

Considera que este organismo debe encargarse de restablecer el paso, en ejercicio de las competencias de policía de las cuencas intracomunitarias integradas en la demarcación hidrográfica del Ebro.

Asimismo, el consistorio reitera su ofrecimiento a gestionar las actuaciones necesarias de manera subsidiaria para hacer valer la servitud de paso existente en los cinco metros de uso público del lecho del río Segre.Con ello, la Paeria quiere desbloquear una situación que está “repercutiendo directamente en el disfrute del entorno verde natural de la ciudad y de este sendero fluvial de quince kilómetros, desde los Aiguamolls de Rufea hasta el cruce con la A-2.