Restricciones mañana en la avenida Madrid por obras en el pavimento

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Paeria reparará mañana lunes el firme de la avenida Madrid, a la altura del cruce con la calle República del Paraguai, para mejorar la segurida viaria en este tramo. Está previsto fresar y reponer el pavimento en los puntos en los que se encuentra en mal estado, además de repintar la zona afectada.

Esta actuación comportará restricciones de tráfico en el tramo de la avenida situado entre la plaza Espanya y Cos-Gayon. En una primera fase, desde las 7.00 horas, se ejecutarán los trabajos en sentido salida de Lleida y quedará abierto un carril. No se podrá girar a la izquierda en dirección a República de Paraguai y Joana Raspall y tampoco que podrá cruzar la avenida Madrid desde República de Paraguai. Asimismo, hacia media mañana se abordarán las obras en el sentido contrario, hacia plaza Espanya, y la previsión es finalizarlas hacia las 20.00 horas.

El ayuntamiento apunta que efectúa los trabajos antes del inicio del curso escolar para minimizar la afectación en el tráfico, pero recomienda utilizar vías alternativas en la medida de lo posible. Esta actuación forma parte del plan de mantenimiento y mejora de pavimentos de aglomerado asfáltico, adjudicado a Sorigué por un importe de 150.000 euros.