Detenido por robar un bolso a una mujer en el Centro Histórico de Lleida

El ladrón también agredió al acompañante de la víctima

Imatge de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Lleida. - SEGRE

Agentes de los Mossos d'Esquadra de paisano detuvieron este domingo a un hombre de 43 años acusado de un robo con violencia en el Centro Histórico de Lleida. Los hechos se produjeron hacia las 02.30 horas en la calle Cotxera, cuando un individuo robó un bolso de un tirón a una mujer y agredió al acompañante de ésta.

La patrulla de paisano que estaba en la zona oyó los gritos de una persona que señalaba al autor del robo, que huía deprisa. Los agentes lo persiguieron y poco después lo localizaron. Al detenerlo, el ladrón, que llevaba el bolso de mano sustraído, se resistió.

El detenido, con numerosos antecedentes, pasará este lunes a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Lleida.

