El albergue de la Fira de Lleida cierra mientras personas duermen al raso

La noche de ayer fue la última que el pabellón 3 de la Fira de Lleida funcionó como albergue, con 100 plazas, para alojar a personas que vienen a la ciudad de Lleida para trabajar, o intentarlo, en la campaña de recogida de la fruta. El dispositivo abrió el pasado 2 de junio y cierra, como en años anteriores, cuando la campaña agraria todavía no ha terminado. De hecho, está a punto de comenzar la recogida de la manzana Golden.

Una quincena de personas esperaban a que el pabellón abriera a las seis de la tarde y algunos prefirieron recoger ya sus pertenencias y no quedarse por la noche. Varios de ellos indicaron que dormirían al raso en los Camps Elisis, como ya lo han estado haciendo decenas de personas durante el verano, pese a que afirmaron que tienen trabajo. “Yo solo dejo mis cosas en el pabellón, pero duermo fuera desde hace muchos días”, afirmó un usuario. Otró señaló haber encontrado otro lugar para pernoctar a partir de ahora. Durante la tarde se podían observar a personas tumbadas sobre cartones entre coches aparcados bajo las marquesinas de la Fira.

En los dos primeros meses, este equipamiento registró más de cinco mil pernoctaciones de 851 personas diferentes y la Paeria proporcionará el balance final esta semana. También ha ofrecido a los temporeros con contrato 101 plazas en 17 pisos municipales, por 5 euros al día. El año pasado, el dispositivo de atención a temporeros atendió a 1.121 personas en el pabellón 3, un 17% más que las 935 del ejercicio anterior y casi el doble que en 2022.

El ayuntamiento destinó el pabellón 3 a albergue un año más al no prosperar las negociaciones con Adif para situarlo en el hotel en desuso de la estación. También anunció la instalación de módulos en la Caparrella para este fin, pero la semana pasada adjudicó la gestión de los albergues para los próximos invierno y verano, sin especificar en qué equipamientos.