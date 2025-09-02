El cambio de trenes Avlo por AVE encarece los billetes de Lleida a Barcelona un 50% de media

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El tren Avlo más barato para ir a Barcelona esta semana cuesta 19 euros, pero su precio se doblará hasta los 44,4 euros a partir del próximo lunes, cuando Renfe reemplazará todos sus servicios low-cost de alta velocidad por trenes AVE en la línea entre Barcelona y Madrid. Con tarifas –consultadas ayer– de entre 19 y 45 euros por billete y una media de 29,6 euros entre todas las frecuencias de la semana, estos Avlo con destino a la capital catalana se encarecerán un 50% de media. Son los que salen de Lleida a las 17.37, 19.37 y 21.48 horas, y mantendrán los mismos horarios.

Mientras, los Avlo hacia Madrid –parten de Lleida a las 10.56, 13.01, 15.00 y 21.01 horas– verán su precio reducido un 4,8% en promedio. Oscilan entre los 59 y 109 euros esta semana, 79,58 de media teniendo en cuenta todas las salidas, mientras que los AVE que los sustituirán a partir del día 8 costarán 75,75 euros.

Renfe anunció el pasado jueves que eliminará su servicio low-cost en el corredor Barcelona-Madrid tras decidir retirar los Avlo S-106 de esta línea por “criterios de eficiencia y aprovechamiento, así como a la voluntad de adaptar la oferta a las necesidades del viajero corporativo y de unificar la oferta comercial en este corredor”. Sin embargo, la empresa pública aseguró que mantendrán las mismas frecuencias, horarios y “precios competitivos”.

Los S106, con 507 o 581 plazas, se sustituyen por AVE S-103, en el que caben 404 pasajeros y hay clase preferente, así como cafetería.

Restos humanos en la vía

La de ayer fue una nueva jornada de retrasos de varios minutos en la alta velocidad, esta vez a causa de la presencia de restos humanos en las vías. Adif informaba a las 11.15 horas de demoras entre Zaragoza y Lleida “por limitación de velocidad para inspección del trazado por la autoridad judicial”. Pasadas las 14.30 horas detallaba que los restos se hallaron en el km 417 de la línea, situado entre Ballobar y Lleida. Tras solucionarse a la incidencia, Adif afirmó a las 15.00 horas que la circulación “tiende a normalizarse”.