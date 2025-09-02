Larrosa propone derivar a otros sectores a personas que vienen por la fruta

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El alcalde, Fèlix Larrosa, propuso ayer en el Fòrum Secore, integrado por agentes sociales y económicos de Lleida, que el dispositivo de acogida para personas que llegan para trabajar en la campaña de la fruta incluya el próximo año un servicio de intermediación e inserción para que las que reúnan condiciones para trabajar puedan incorporarse al mercado laboral con la máxima celeridad. Prevé que el IMO ponga en contacto a los demandantes de ocupación con empresas con puestos vacantes. Paralelamente, se ofrecería formación para favorecer la inserción en sectores con falta de personal, como la construcción, la restauración, el metal o la logística.

El teniente de alcalde Carlos Enjuanes hizo un balance positivo del albergue del pabellón 3, que cerró el 31 de agosto y desde el 2 de junio ha atendido a 1.023 usuarios (1.120 el año pasado) y ha registado un total de 6.642 pernoctaciones. Un 61% de las personas llegaron sin contrato, pero con permiso de trabajo. La EMAU ha gestionado 129 entradas en sus 16 pisos de trabajadores con contrato (12 mujeres), y 34 salidas. Quedan 95 alojados, que se irán entre finales de mes y principios en octubre. También se han efectuado 2.696 atenciones sociales.

El albergue de Seròs toma ahora el relevo del pabellón 3 y estará abierto todo el mes, igual que ya lo estuvo en mayo. Enjuanes indicó que ya se ha derivado a 5 personas. Desde el inicio de la campaña se han enviado a 32. La oficina única de atención a temporeros del ayuntamiento de Lleida se encarga de esta gestión.

Por su parte, el Comú considera un “fracaso” el dispositivo de atención a la campaña agraria, que ve “insuficiente en cuanto a calendario, capacidad y condiciones”.