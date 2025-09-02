Renovarán el firme de la rotonda del cementerio de Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Paeria reparará en las próximas semanas el pavimento de la rotonda del cementerio, que sufre un desgaste importante por el paso de grandes camiones, y el del acceso a Mangraners junto a la gasolinera, en tramos de las calles Rafael Alberti y Miguel Hernández donde también está dañado.

Lo anunció ayer la teniente de alcalde Begoña Iglesias, que visitó la actuación similar que se está llevando a cabo en la avenida de Madrid, a la altura del cruce con la calle República del Paraguai. La avenida estuvo cortada ayer entre la plaza de España y la calle Isaac Albéniz, y la previsión es que hoy acaben los trabajos con el pintado de las marcas viales.

Asimismo, el ayuntamiento prevé renovar este otoño varios tramos deteriorados del firme en las avenidas Príncep de Viana, Onze de Setembre y Rovira Roure.