Más de 22.000 pruebas teóricas y de circulación en ocho meses

La prefectura de Tráfico en Lleida ha llevado a cabo entre enero y agosto 22.474 exámenes teóricos y pruebas de circulación en sus sedes de Lleida, La Seu y La Pobla de Segur. De las 12.277 pruebas teóricas, un 46,63% fueron aptos, y de los 7.665 exámenes de circulación, con el 55,15% de aptos. También se hicieron 2.532 pruebas de destreza, con un 53,55% de aptos. Hasta finales del mes de junio, había registrados 374.664 vehículos en la provincia.

