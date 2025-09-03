SEGRE

Renovación del alumbrado en las calles Canal y Campament

Renovación del alumbrado en las calles Canal y Campament

Renovación del alumbrado en las calles Canal y Campament - MAGDALENA ALTISENT

REDACCIÓ

La Paeria está renovando el alumbrado en un tramo de 450 metros de las calles Canal y Campament, en La Bordeta, cerca del canal de Seròs, una zona muy usada para pasear o hacer deporte que tenía carencias y ahora ofrecerá “una mayor sensación de seguridad”, indicó la teniente de alcalde Begoña Iglesias. Se renueva el cableado y se colocarán 30 farolas con tecología Led. Las obras cuestan 50.000 euros y se prolongarán tres semanas.

