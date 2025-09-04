Detenido en Lleida por tráfico de drogas con heroína, cocaína y marihuana

Los Mossos d'Esquadra detienen a un hombre en Lleida por un delito contra la salud pública

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado martes 2 de septiembre a un hombre de 41 años como presunto autor de un delito contra la salud pública. El arrestado, que cuenta con seis antecedentes por delitos similares, se enfrenta ahora a cargos por distribución de varias sustancias estupefacientes, incluyendo heroína, cocaína y marihuana en la capital del Segrià.

La investigación se inició a finales del mes de junio de 2025, después de que los agentes recibieran informaciones sobre un individuo que presuntamente estaría vendiendo drogas en la zona de la plaza del Treball de Lleida. Los investigadores establecieron varios dispositivos de vigilancia donde pudieron constatar la actividad ilícita del sospechoso, verificando más de una decena de transacciones de sustancias estupefacientes a consumidores habituales de la zona.

El detenido fue pillado el pasado martes cuando realizaba una venta de marihuana al detalle en la avenida Alcalde Porqueres. En el momento de su detención, los agentes le encontraron doce envoltorios preparados para la venta inmediata, seis con dosis de cocaína y seis más de heroína, en más de nueve bolsitas de marihuana.

Material decomisado durante la operación policial

Posteriormente, cabe al mediodía de ayer, los Mossos efectuaron una entrada y perquisición en el domicilio del detenido, situado en la avenida Príncep de Viana de la ciudad leridana. Durante el cacheo se decomisó un importante arsenal de drogas y material relacionado con su distribución: 230 gramos de heroína, 90 gramos de cocaína y 292 gramos de marihuana, junto con sustancias utilizadas para adulterar la droga.

Además, los agentes localizaron tres básculas de precisión para pesar las sustancias y un total de 6.715 euros en moneda fraccionada, presuntamente procedentes de la venta de estupefacientes. La operación culmina así una investigación que ha permitido desmantelar un punto de distribución de drogas en la capital del Segrià.

El detenido, con antecedentes previos por delitos contra la salud pública, ha pasado hoy a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida, donde se han presentado todos los elementos probatorios recogidos durante la operación policial.