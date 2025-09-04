El Tudelano, rival en la Copa Federación del Atlètic Lleida

El Atlètic Lleida debutará en la Copa Federación ante el Tudelano, según deparó ayer el sorteo celebrado en la sede de la Federación Española de Fútbol (RFEF). La eliminatoria, correspondiente a lo dieciseisavos de final de esta competición, se celebrará el próximo miércoles, día 10 de septiembre, en el Camp d'Esports, a las 20.00. “La mejor noticia es que la eliminatoria se juega en casa”, explicaba el director deportivo del club, Xavier Bartolo, tras conocer el resultado del sorteo.

El Atlètic Lleida se estrenará en la Liga este domingo, día 7, recibiendo en el Camp d’Esports, al Torrent, por lo que el equipo de Gabri Garcia disputará dos partidos en tan solo cuatro días. Bartolo señaló que el premio de jugar la Copa del Rey, si el equipo llega a semifinales, fue uno de los motivos que llevaron al club a inscribirse. “Es un buen premio, así como los incentivos económicos y por eso nos apuntamos, conscientes del hándicap que puede suponer un desplazamiento a mitad de semana”. Del rival, el Tudelano, comentó que “es un equipo de nuestro nivel, con el que nos hemos enfrentado esta pretemporada”, djo en referencia al duelo que finalizó con empate, 0-0 y triunfo navarro por penaltis. “De todas formas, lo importante es la Liga”, recordó.

Sobre la valoración de la pretemporada, a tres días de iniciar la Liga, dio que “mi impresión es que ha sido irregular, pero hay que tener en cuenta que es una plantilla con mucha gente nueva y tampoco hemos tenido suerte en algunos escenarios, porque algunos campos no estaban en las mejores condiciones. Como director deportivo la pretemporada me deja algunas dudas razonables”, añadió.

Sobre el inicio de temporada Boris Garrós dijo que “hemos hecho un buen trabajo, hay compañeros nuevos con los que nos tenemos que ir conociendo pero hay gente muy buena, tanto a nivel humano como futbolístico”. Joan Campins, por su parte, añadió que “creo que el equipo tiene buena pinta” y mostró las ganas “de volver al Camp d’Esports”.

Por otra parte, el club ha superado ya los 1.200 abonados. La oferta con un descuento del cincuenta por ciento en el precio de los carnets finalizará mañana.