Retrasos y paradas en la alta velocidad con origen o destino Madrid por una caída de los servidores informáticos de Adif

Este jueves se registran retrasos y paradas generalizadas en los trenes del servicio de alta velocidad con origen o destino Madrid, según ha informado Renfe. El origen de la incidencia es una caída de los servidores informáticos de Adif. Los equipos informáticos de apoyo han respondido y están funcionado correctamente y, según ha indicado el administrador de infraestructuras, ya se está recuperando gradualmente la circulación.