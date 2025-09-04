SEGRE

Retrasos y paradas en la alta velocidad con origen o destino Madrid por una caída de los servidores informáticos de Adif

Los equipos de apoyo han funcionado correctamente y se está recuperando gradualmente la circulación

Imagen de archivo de un tren AVE a la estación de Lleida

Lluís Serrano
redacció

Este jueves se registran retrasos y paradas generalizadas en los trenes del servicio de alta velocidad con origen o destino Madrid, según ha informado Renfe. El origen de la incidencia es una caída de los servidores informáticos de Adif. Los equipos informáticos de apoyo han respondido y están funcionado correctamente y, según ha indicado el administrador de infraestructuras, ya se está recuperando gradualmente la circulación.

