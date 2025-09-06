La academia General d’Estudis de Lleida estrena 500 m2 de aulas para sus 80 estudiantes de FP

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La academia General d’Estudis inauguró ayer la ampliación de sus instalaciones de la calle Alcalde Costa 18, que ganan 4 aulas, un patio central y hasta una zona para aparcar patinetes eléctricos. Todo ello en un nuevo espacio de 500 m2 en el edificio anexo que acogerá a sus 80 nuevos estudiantes de FP, ya que el centro imparte esta formación por primera vez. A partir de este curso ofrece 4 ciclos privados en Cuidados Auxiliares de Enfermería (de grado medio), Documentación y Administración Sanitarias (superior), Sistemas Microinformáticos y Redes (medio) y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (superior). “Apostamos por la sanidad porque desde la pandemia hemos visto una gran necesidad, y en efecto, hemos tenido que crear un segundo grupo de tardes en Auxiliar de Enfermería”, explicó la coordinadora de FP del centro, Laura Boldú. Todos los grados cuentan con 20 plazas y algunos comenzarán con menos alumnos, pero “sabemos que la informática es una profesión de futuro y también hemos querido apostar por ella”, indicó. Añadió que “llevamos 35 años en la ciudad y nuestro objetivo es seguir abarcando estudios que no habíamos tocado”.

El alcalde, Fèlix Larrosa, asistió a la inauguración, y los estudiantes que estrenarán las instalaciones pudieron recorrerlas. Por ejemplo, Joan Ros y Biel Pla, de 17 y 19 años, se conocieron ayer y se formarán para ser auxiliares de Enfermería. Ambos destacaron la ventaja de poder titularse en un solo curso y se mostraron sorprendidos por la calidad de las aulas.