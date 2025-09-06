EDUCACIÓN
La academia General d’Estudis de Lleida estrena 500 m2 de aulas para sus 80 estudiantes de FP
Ha tenido que crear un segundo grupo de Auxiliar de Enfermería por la alta demanda
La academia General d’Estudis inauguró ayer la ampliación de sus instalaciones de la calle Alcalde Costa 18, que ganan 4 aulas, un patio central y hasta una zona para aparcar patinetes eléctricos. Todo ello en un nuevo espacio de 500 m2 en el edificio anexo que acogerá a sus 80 nuevos estudiantes de FP, ya que el centro imparte esta formación por primera vez. A partir de este curso ofrece 4 ciclos privados en Cuidados Auxiliares de Enfermería (de grado medio), Documentación y Administración Sanitarias (superior), Sistemas Microinformáticos y Redes (medio) y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (superior). “Apostamos por la sanidad porque desde la pandemia hemos visto una gran necesidad, y en efecto, hemos tenido que crear un segundo grupo de tardes en Auxiliar de Enfermería”, explicó la coordinadora de FP del centro, Laura Boldú. Todos los grados cuentan con 20 plazas y algunos comenzarán con menos alumnos, pero “sabemos que la informática es una profesión de futuro y también hemos querido apostar por ella”, indicó. Añadió que “llevamos 35 años en la ciudad y nuestro objetivo es seguir abarcando estudios que no habíamos tocado”.
El alcalde, Fèlix Larrosa, asistió a la inauguración, y los estudiantes que estrenarán las instalaciones pudieron recorrerlas. Por ejemplo, Joan Ros y Biel Pla, de 17 y 19 años, se conocieron ayer y se formarán para ser auxiliares de Enfermería. Ambos destacaron la ventaja de poder titularse en un solo curso y se mostraron sorprendidos por la calidad de las aulas.