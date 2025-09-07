La Luna se teñirá de rojo esta noche en un espectacular eclipse total visible desde Lleida

La luna se teñirá de rojo esta noche en el eclipse total, conocido como “luna de sangre” y que será visible en gran parte del mundo, especialmente desde Asia, Oceanía, Europa y partes de la Antártida y el este de Suramérica.

La fase de totalidad, donde la luna se tiñe de rojo, será observable para aproximadamente el 85% de la población mundial. El eclipse total se producirá entre las 20.18 y las 20.53 horas.

Desde Lleida, se podrá observar la luna saliendo ya eclipsada totalmente, con la fase roja seguida de la parcialidad. En la salida, estará muy baja, por lo que se recomienda un punto elevado con horizonte claro. Se recomienda situarse en zonas de baja contaminación lumínica, en las afueras de Lleida, el Parc Astronómico del Montsec o cualquier campo abierto alejado de las luces urbanas, además de las zonas habilitadas por la Sociedad Astronómica de Lleida (SALL).

Un eclipse de Luna ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y el satélite natural. Al estar alineados, el disco lunar se sitúa justo tras la sombra proyectada por la Tierra y durante varias horas se puede observar un gradual oscurecimiento de su superficie. Como el satélite se halla en una posición opuesta a la del Sol, los eclipses lunares siempre suceden en fase de Luna llena. En un eclipse total se pueden distinguir tres etapas: penumbra, parcial y total. A lo largo de las mismas, la Luna cambiará su apariencia y su tonalidad, se volverá más rojiza conforme el eclipse se aproxime al máximo, previsto a las 22.53 horas. Durante esta fase, la Luna recibirá del Sol una luz indirecta y refractada por la atmósfera de la Tierra.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, asistirá a la observación del eclipse lunar desde el Castell del Rei en La Seu Vella, en un acto que organiza el Consorci del Turó de La Seu Vella. A diferencia del de sol, el eclipse lunar no entraña ningún riesgo para la vista y, por lo tanto, no requiere ningún filtro para su observación a simple vista.