La Paeria alega contra la planta de biogás de Alcarràs

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Paeria ha presentado alegaciones al proyecto de la planta de biogás proyectada en Alcarràs por la empresa Agrolérida SL, según explicó la teniente de alcalde Begoña Iglesias en la comisión de l'Horta de ayer. Destacó que “recogen la preocupación de la Paeria y la inquietud planteada por los vecinos de las partidas más próximas”, así como que reclaman “garantizar que el funcionamiento de esta actividad no genere problemas de movilidad ni molestias”.

El escrito presentado ante el departamento de Territorio plantea que la ubicación de la planta se encuentra solo a 1 kilómetro del término municipal de Lleida, muy cerca de viviendas de las partidas de Torres de Sanui y Sant Just, así como de una escuela, un comercio y empresas alimentarias.

El ayuntamiento reclama un estudio de evaluación cuantitativa del impacto odorífero que incluya las medidas preventivas y correctoras necesarias. Asimismo, manifiesta que el acceso no puede ser por ningún camino de l’Horta, ya que no son adecuados para un alto volumen de tráfico pesado. Por tanto, se pide un estudio de movilidad con una propuesta de mantenimiento de caminos afectados, además de otro de impacto acústico, y que se evalúe la minimización del impacto visual de la construcción.

Por su parte, los vecinos reclamaron en la comisión mejorar el mantenimiento de los caminos, tanto en la reparación del firme como en los desbroces, y “hemos recordado que el Molí de Cervià requiere una intervención urgente y que en el inicio del camino de Grenyana se deben cortar las ramas procedentes de la Mitjana que invaden el gálibo, dificultando el paso de vehículos altos”, explicó el presidente de la comisión, Francesc Montardit.

Asimismo, en la comisión se informó de la celebración de una nueva edición del programa Art a l’Horta el 8 de noviembre en el Celler de Sanui.