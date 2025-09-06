Niubó ve muy difícil subir el sueldo a los docentes

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La consellera de Educación, Esther Niubó, dijo ayer a los sindicatos de docentes que es “muy complicado” plantear el incremento de sueldo que reclaman, del 25%. En una entrevista a TV3, recordó que hay una prórroga presupostaria de 2023 “con necesidades educativas del 2025” y defendió que se han tomado otras medidas, como bajar ratios e incrementar el personal. También dijo que hay más complejidad, en parte por la alta movilidad durante el curso y por el incremento de la población extranjera. El mayor sindicato del sector, Ustec, lamentó que la consellera “se negara a a comprometerse a abrir una negociación real” y prevé movilizaciones en toda Catalunya para el inicio del curso.