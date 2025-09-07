Adjudican la construcción del centro para temporeros en Lleida

Publicado por segre

El ayuntamiento ha adjudicado al fin las obras para construir el centro de acogida a personas temporeras de la Caparrella, un edificio modular que alojará a 32 trabajadores de la fruta que dispongan de contrato de trabajo.

La comisión de Acción e Innovación Social del pasado 15 de enero aprobó inicialmente el proyecto y el gobierno municipal empezó su tramitación de urgencia con el objetivo de que el centro estuviera listo en junio, para la campaña de recogida de fruta de este verano. Sin embargo, el plazo de exposición pública se tuvo que ampliar 15 días al faltar documentación y el grupo municipal de ERC presentó alegaciones, por lo que se tuvo que extender otros 15 días más. Finalmente, el anuncio de licitación se publicó el 27 de marzo y el contrato se adjudicó hace dos días.

El contrato recibió dos ofertas y ha sido adjudicado a Construcciones y Transportes Albalate SL por 525.382 euros (con IVA). Prevé un plazo de ejecución de 5 meses, por lo que debería estar listo para campaña del próximo verano sin problemas.

El dispositivo de acogida del pabellón 3 atendió a 1.023 usuarios este verano, entre el 2 de junio y el 31 de agosto, cuando cerró. En total, 6.642 pernoctaciones.