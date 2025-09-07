El Ayuntamiento de Lleida recomienda evitar dos arterias clave de la ciudad por obras e inicio del curso escolar

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Las obras de la avenida Balmes y Rovira Roure, donde se está renovando la red de aguas y el alcantarillado, entrarán a partir de la semana que viene en una nueva fase. La Paeria prevé empezar los trabajos para abrir una zanja en el tramo de Rovira Roure entre el Passeig de Ronda y la avenida Prat de la Riba, donde el mes pasado taló una veintena de árboles. Para levantar el pavimento se ocupará parte de la acera de lado de los números pares y el carril de aparcamiento, que quedará inhabilitado. El paso de vehículos no se verá afectado en este tramo, ya que se mantendrán todos los carriles. En todo momento se dejará un paso de dos metros de ancho en la parte de acera más próxima a los edificios para el paso de peatones, y se facilitará el acceso a las viviendas y comercios.

El ayuntamiento afirma que ha informado de la incidencia a vecinos y comerciantes de la zona. Asimismo, la Paeria prevé que a partir de la semana del 15 de septiembre se pueda abrir el segundo carril de subida de Balmes en el tramo más próximo a Ricard Viñes.

Sin embargo, el ayuntamiento recomienda evitar la circulación con vehículos por esta avenida ante el incremento de tráfico con el inicio del curso escolar. La Guardia Urbana pondrá en marcha un dispositivo especial de tráfico durante las horas punta.