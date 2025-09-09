Bellver abre el nuevo instituto escuela en un aula provisional

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El nuevo instituto escuela de Bellver de Cerdanya estrenó ayer el curso con 12 alumnos de primero de la ESO. Lo hicieron de manera provisional en una aula de la escuela Mare de Déu de Talló. Estarán allí hasta principios del próximo año, cuando está previsto finalizar la primera fase de las obras del nuevo equipamiento. Quedará integrado a la escuela y hará posible que los escolares se puedan quedar en Bellver hasta los 16 años.

El centro se está levantando en un terreno cedido por el ayuntamiento y supone una inversión de medio millón de euros. Míriam Pérez, la directora, se mostró ayer contenta de poder empezar el curso de Secundaria y recordó que “se trata de una reivindicación histórica que suma más de 25 años”. Las familias de los alumnos se expresaron en el mismo sentido. “Mis dos hijas mayores ya querían quedarse aquí y no pudieron porque todo eran promesas, pero el instituto no llegaba”, recoró Elisabet Ferreira. De los veinte alumnos que cursaban sexto de Primaria continúan diez, y se han incorporado otros dos nuevos. El de Bellver es el segundo instituto de la Cerdanya.