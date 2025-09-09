La escuela de Maldà se salva del cierre con siete alumnos

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Todo apuntaba a que el pasado curso sería el último de la escuela Maldanell de Maldà. Acabó con cinco alumnos matriculados, tres de los cuales se marchaban al empezar el instituto. Quedaban solo dos, con la previsión de llegar a los tres este mes, unas cifras que abocaban al colegio al cierre. Sin embargo, los esfuerzos de la comunidad educativa y del ayuntamiento para evitar la clausura finalmente han dado frutos. El centro empezó ayer el curso escolar 2025-2026 con siete alumnos matriculados: tres en I3, dos en tercero de Primaria y dos más en sexto. De estos, dos viven en uno de los pisos municipales que el consistorio ofrece con un alquiler social con el fin, precisamente, de salvar la escuela.

La escuela de Maldà ofrecerá por primera vez servicio de comedor escolar a partir del próximo lunes. En los últimos días, han hecho llamamientos en las redes sociales para buscar un monitor. El comedor estará en la llar de jubilats, en las dependencias del consistorio. El hecho de que los alumnos tengan que salir del colegio para comer ha dificultado los trámites, aunque finalmente la insistencia del consistorio ha conseguido activar este servicio, que la comunidad educativa considera imprescindible para captar nuevos estudiantes.

Los colegios dels Omells de na Gaia y de les Ventoses fueron los últimos que cerraron en las comarcas de Lleida y lo hicieron el 2022. Educación ya confirmó este verano que, para este nuevo curso, no estaba previsto cerrar ningún centro.