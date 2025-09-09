El pasado 2 de septiembre el hasta entonces presidente vecinal del Secà, José Carreiro, anunció que dejaba el cargo por problemas de salud y por el momento parece que encontrar un sucesor no estará exento de polémica. Y es que en la reunión que la junta de la entidad celebró ayer por la tarde al menos seis de sus nueve miembros se levantaron en la mesa por desavenencias sobre cómo debe llevarse a cabo la elección del nuevo presidente. Según informaron fuentes consultadas por este periódico, “Carreiro expresó el día de su marcha que quería que cualquier socio al corriente de pago pudiera optar a cualquier cargo, pero en la reunión de ayer un miembro dijo que el presidente debía ser el miembro de más edad de la junta, por lo que ante esta situación seis miembros nos hemos ido de la reunión por no estar de acuerdo”.

Por su parte, Carreiro confirmó que cuando informó que dejaba la presidencia “dejé bien claro que quería que el barrio votara y que cualquiera que esté al corriente de pago pueda optar a cualquier cargo, sea vocal, tesorero o presidente”. A raíz de esta situación, los 6 miembros de la junta que ayer se levantaron de la reunión presentarán su dimisión oficial en la asamblea que se celebrará la próxima semana si no se aprueba que cualquier socio pueda optar a entrar en la directiva vecinal. “Nos iremos porque no estamos de acuerdo con esta mdedida, todo el mundo debe poder optar a cualquier cargo, están en su derecho, y no vemos justo que se quiera hacer esto, motivo por el cual nos marcharemos porque queremos ser claros y transparentes”, señalaron las mismas fuentes.

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), Toni Baró, tendió la mano para mediar una solución remarcando que “cualquier decisión en este ámbito se debe hacer cumpliendo los estatutos y la normativa de la asociación y de la FAV”. Carreiro fue elegido presidente del Secà en 2019 y ha llevado a cabo iniciativas para revitalizar la asociación.